Пермь, , 14:17 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 22 августа, зафиксирован один летальный исход от COVID-19, сообщает краевой минздрав.

По данным ведомства, с начала пандемии в регионе скончались 319 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Из них 197 человек умерли от COVID-19. Причиной смерти еще 122 человек стали сопутствующие заболевания.

Напомним, в Прикамье выявлено 7 349 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 5 182 пациента.

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