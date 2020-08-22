Новосибирск, , 14:10 — REGNUM Восхождение на гору Юбилейная в юго-восточной части республики Алтай, которое было приурочено ко Дню Государственного флага России, отмечаемому в РФ 22 августа, совершили с российским триколором альпинисты из Новосибирской области.

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Видео, на котором доступны кадры восхождения альпинистов из Новосибирской области, выложено в интернет. На нем запечатлено, как участники акции прибывают к горе Юбилейная, и как затем они восходят на ее вершину, неся с собой государственный флаг РФ.

Напомним, гора Юбилейная расположена на самом северном хребте горной системы Тянь-Шань — Заилийского Алатау в республике Алтай, ее высота составляет 3928 метров.