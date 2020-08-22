Токио, , 13:36 — REGNUM В Японии вспыхнул спор вокруг необходимости ношения масок при родах, сообщает информационное агентства Kyodo. Требование японских больниц, предъявленное к роженицам, спровоцировало острую дискуссию в интернете: одни заявляют об усложнении процесса родов этим требованием, а другие утверждают, что это необходимо чтобы снизить риски заражения коронавирусом.

Жители Токио в медицинских масках nakashi

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Эксперты в области здравоохранения опровергают основной аргумент противников ношения маски: это не представляет опасности кислородного голодания для матери и ребенка. Однако в обществе считают, что медицинским учреждениям следует быть более гибкими в своих требованиях, признавая дополнительный стресс, который пандемия оказывает на рожениц.

Онлайн-дискуссия разгорелась в середине июля в Твиттере после публикации одного из посетителей больницы фото с требованием надевать маску на роды.

26-летняя женщина поделилась своим опытом рождения ребенка с надетой на лице маской. По ее мнению, это было совершено невыносимо. Она была возмущена, что о требовании ей сообщили уже после схваток.

Тем не менее, согласно опросу Японского общества акушерства и гинекологии, из 766 родильных домов 64% считают ношение масок во время родов необходимой мерой.

«Большое количество капель (возможно, переносящих вирус) выделяется, когда роженица глубоко дышит, чтобы облегчить боль во время схваток и родов. Мы просим соблюдать правило ношения масок до тех пор, пока пандемия не утихнет», — сказал сотрудник больницы при университете Токио.

Несмотря на то, что в больницах перед родами проводятся тесты на коронавирус, масочный режим сохраняется. Это связано с тем, что существует вероятность ошибобочного результата при тестировании.

Между тем, больница при медицинском университете Сайтамы пересмотрела свои требования после жалоб женщин. Теперь при отрицательных результатах теста на коронавирус роженица может не надевать маску. Тем более, что врачи и акушеры носят защитное снаряжение.

Каори Итикава, доцент кафедры сестринского дела Токийского университета информационных наук, сказала, что ношение маски — это необходимая мера. Однако она призвала врачей учитывать стресс рожениц во время пандемии: «медицинские сотрудники должны объяснять женщинам о важности противовирусных мер и быть более чуткими к их чувствам».