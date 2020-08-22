Екатеринбург, , 12:53 — REGNUM В Свердловской области от COVID-19 умерли ещё семь пациентов. Об этом сообщает оперштаб.

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Возраст и пол умерших в Свердловской области традиционно не сообщают. Также нет данных о том, сколько граждан с коронавирусом скончались не от ковида. Для сравнения: в соседних Челябинской области и Пермском крае такие цифры предоставляют.

Всего от COVID-19 в Свердловской области умерли уже 403 пациента.