Бишкек, , 13:12 — REGNUM 186 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали за сутки в Киргизии, сообщается 22 августа в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Максимальное число новых случаев инфицирования было отмечено в Бишкеке (51), Джалал-Абадской области (36), Иссык-Кульской области (35) и Ошской области (25).

Уточняется, что 13 человек из числа инфицированных — медицинские работники. За сутки были выписаны еще 225 человек (36 056 человек или 84% — за весь период эпидемии).

На текущий момент в Киргизии было зарегистрировано 42 889 случаев инфицирования SARS-CoV-2, 1055 (или 2,4%) летальных исходов (за сутки не было зарегистрировано случаев смерти).

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Напомним, за предыдущие сутки в Киргизии выявили 196 новых случаев инфицирования коронавирусом.