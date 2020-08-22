Тюмень, , 12:10 — REGNUM В Тюмени в отношении главного врача городской поликлиники №3 возбуждено дело об административном нарушении законодательства в области персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Свалка

Напомним, 14 августа 2020 года в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» была размещена информация о выброшенных в лесополосе медицинских картах умерших пациентов, а также более сотни карт беременных и рожениц. Все карты были из поликлиники №3 Тюмени.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что обнаруженные в лесу документы на утилизацию специальной организации поликлиникой не передавались. Это является нарушением законодательства в области персональных данных.

Медкарты возвращены в поликлинику.

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