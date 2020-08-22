В Ставрополе студенты развернули крупнейший по размеру флаг России
Активисты Ставропольского края развернули крупнейший по размерам флаг России.
Российский спортсмен спрыгнул с 27-метровой вышки в честь Дня флага России
Чемпион мира по прыжкам с экстремальных высот Артем Сильченко в честь Дня Государственного флага России совершил прыжок с ялтинской 27-метровой вышки.
В Нижнем Новгороде прошел автопробег в честь Дня флага России
В честь Дня Государственного флага России добровольцы из Нижнего Новгорода организовали автопробег.
В детском саду Новосибирской области отметили День флага России
Педагоги детского сада «Золотая рыбка» в Новосибирской области провели с детьми праздник, посвященный государственному флагу России.
Активисты ОНФ на Ямале передали флаг России жителям стойбища Шитамкурт
Накануне празднования Дня Государственного флага России активисты Общественного народного фронта (ОНФ) РФ передали на Ямале кочевому племени народа ханты российский триколор, который представители племени установили рядом со одним из своих традиционных жилищ — чумом, в стойбище Шитамкурт. Об этом 22 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Активисты ОНФ провели в Астрахани «Триколор-эстафету» в честь Дня флага РФ
Пробег «Триколор-эстафета», приуроченный ко Дню Государственного флага России, провели представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Астраханской области. Об этом 22 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Хайдайвер Сильченко ко Дню флага России прыгнул с ним с 27-метровой вышки
Российский хайдайвер (от хай-дайвинг, англ. high diving — прыжки в воду с экстремальных высот) Артем Сильченко совершил по случаю Дня Государственного флага России прыжок с 27-метровой вышки, установленной на Центральной набережной Ялты. Видеозапись прыжка 22 августа размещена на странице спортсмена в соцсети Instagram.
«Ночные волки» провели мотопробег ко Дню флага России в Севастополе
Байкеры российского мотоклуба «Ночные волки» провели в Севастополе мотопробег, который был приурочен ко Дню флага России. Об этом 22 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Волонтеры провели акцию «Триколор» для работников завода им. В. П. Чкалова
Акцию «Триколор», посвященную Дню Государственного флага России, провели волонтеры в Новосибирской области для работников филиала ПАО «Компания Сухой» Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова. Об этом 22 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На дне Черного моря развернули российский триколор ко Дню флага России
Российский триколор развернули на дне Черного моря ко Дню Государственного флага России волонтеры в Анапе. Об этом 22 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В Тамбове отмечают День Государственного флага.
Фото: tambov.gov.ru
Тамбовский губернатор в День флага России вручил государственные награды
В Тамбовской области праздник отмечают во всех муниципалитетах. В областном центре в торжественных мероприятиях принял участие губернатор Александр Никитин.
Волонтёры провели в Сочи автопробег ко Дню Государственного флага России
Автомобильный пробег, приуроченный ко Дню Государственного флага России, провели волонтеры в Сочи. Об этом 22 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В Рязани ко Дню Государственного флага России провели флэшмоб и мотопробег
Мотопробег и флэшмоб ко Дню Государственного флага России провели в Рязани. Об этом 22 августа сообщает городский телеканал ТКР.
Волонтёры развернули огромный триколор в Благовещенске ко Дню флага России
Огромный российский триколор развернули на набережной Благовещенска волонтеры из числа молодежи в поддержку Дня Государственного флага России.
В Новосибирской области ко Дню флага РФ поднялись с ним на гору Юбилейная
Восхождение на гору Юбилейная в юго-восточной части республики Алтай, которое было приурочено ко Дню Государственного флага России, отмечаемому в РФ 22 августа, совершили с российским триколором альпинисты из Новосибирской области.
Студенты Тамбовщины записали поздравление ко Дню Государственного флага РФ
Студенты Тамбовской области записали и выложили в интернет поздравительный ролик с танцевально-спортивным флэшмобом в поддержку Дня Государственного флага России.
Президент Татарии поздравил всех с Днем Государственного флага России
Видеоролик с поздравлением с Днем Государственного флага России разместил 22 августа на своей странице в соцсети Instagram президент Татарии Рустам Минниханов.
Огромный российский флаг развернули на федеральной трассе под Калугой
По случаю Дня Государственного флага РФ российский триколор размером 50 на 20 метров развернули на склоне 37-го км федеральной автотрассы Р-132 «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань, обход Калуги», сообщает 22 августа корреспондент ИА REGNUM.
Аксёнов: флаг России — флаг выбора крымчан
«Для крымчан сегодняшний день имеет особое значение. Мы отмечали его в годы украинской аннексии полуострова, потому что российский триколор всегда был для нас символом нашей свободы и надежды на воссоединение с исторической Родиной. В 2014 году он стал флагом нашего выбора, флагом Крымской весны, под которым крымчане выступили против государственного переворота в Киеве, против нацизма и войны, которую режим, захвативший власть на Украине, пытался принести на нашу землю», — отметил глава Крыма Сергей Аксёнов.
В Крыму экстремал прыгнул с 27-метровой вышки в честь Дня флага России
Прыжок с 27-метровой вышки совершил спортсмен Артём Сильченко в честь Дня Государственного флага России в Ялте 22 августа. Об этом в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Академия «Спартака» поддержала День Государственного флага России
Академия московского футбольного клуба «Спартак» выступила в поддержку Дня Государственного флага России, который 22 августа отмечается в нашей стране.
Володин: флаг России олицетворяет суверенитет и силу страны
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех с Днем Государственного флага.