Сегодня, 22 августа, отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Это один из официально установленных праздников России. Своим указом его установил первый президент РФ Борис Ельцин в 1994 году.

Праздник посвящен возрождённому флагу Российской Федерации — России — «национальному триколору». Этот флаг стал государственным флагом РСФСР 22 августа 1991 года по решению Верховного совета РСФСР. Официально трёхцветный флаг был утверждён в качестве государственного флага РСФСР 1 ноября 1991 года.

20 августа 1994 года президентом России Борисом Ельциным подписан указ «О Дне Государственного флага Российской Федерации», который установил отмечать день флага 22 августа, в честь восстановления исторического флага России во время августовских событий 1991 года.

Впервые широко отметили День Государственного флага России в 2007 году в Санкт-Петербурге.