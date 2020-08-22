Калуга, , 13:18 — REGNUM По случаю Дня Государственного флага РФ российский флаг размером 50 на 20 метров развернули на склоне 37-го км федеральной автотрассы Р-132 «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань, обход Калуги», сообщает 22 августа корреспондент ИА REGNUM.

Триколор развернули на склоне 37 км федеральной автотрассы Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань, обход Калуги». Msk-bbr.rosavtodor.ru

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Организатором акции выступило управление автомобильной дороги «Москва — Бобруйск». Также полотнище флага России большого размера установлено на склоне Центрального парка культуры и отдыха в Калуге.

Торжественную обстановку в областном центре создали флаги на зданиях и окнах большинства городских зданий.