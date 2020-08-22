Севастополь, , 11:52 — REGNUM Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Севастополе, об этом сообщили в пресс-службе правительства города-героя 22 августа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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»По состоянию на утро 22 августа зарегистрировано шесть новых случаев заболевания COVID-19. Все пациенты — местные жители в возрасте от 21 года до 80 лет, контактные по заболевшим ранее родственникам. После выздоровления выписано ещё семь человек», — сообщили в оперативном штабе.

Всего в регионе за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус выявили у 456 человек, выздоровели 354 человека, 15 человек умерло. В стационарах остаются 72 пациента. Ещё 302 человека остаются в больницах под наблюдением медиков, дома изолированы 288 человек.