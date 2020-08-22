Орел, , 11:48 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Орловской области, сообщили 22 августа в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С выздоровлением после коронавируса за сутки выписан 61 пациент. Статистика смертности в регионе не изменилась.

Всего с 24 марта на территории Орловской области положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 6636 человек, выписаны с выздоровлением 5160 пациентов, 101 человек с подтверждённым заражением скончался.