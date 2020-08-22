Смоленск, , 11:44 — REGNUM 21 новый случай заражения коронавирусом подтвердился на территории Смоленской области за минувшие сутки, сообщили в федеральном оперативном штабе 22 августа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выписаны с выздоровлением после коронавируса 47 пациентов, статистика по смертности за сутки осталась неизменной.

Всего с конца марта в Смоленской области положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 6033 человек, выздоровели 5099, ещё 123 скончались.