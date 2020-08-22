Тула, , 11:41 — REGNUM 29 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки на территории Тульской области, данные 22 августа опубликовал федеральный оперативный штаб.

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За сутки трое пациентов с коронавирусом скончались. 40 человек были выписаны из стационаров и сняты с амбулаторного учёта с выздоровлением.

Всего с марта на территории Тульской области положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились ровно у 9 тыс. человек, 7737 выздоровели, скончались 307 человек.