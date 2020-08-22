Краснодар, , 11:25 — REGNUM 88 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 22 августа. Среди новых пациентов шестеро детей в возрасте от шести до 12 лет, старшему пациенту — 90 лет.

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«По количеству новых случаев COVID-19 Краснодар значительно опережает другие территории — в краевом центре их зафиксировано 42. В Сочи положительный анализ на коронавирус получили 13 человек. В Лабинском районе четыре новых пациента, в Геленджике, Новороссийске, Тбилисском, Динском и Кущевском районах — по три», — уточнили в оперативном штабе.

Всего с 12 марта на территории Краснодарского края заражение коронавирусом подтвердилось у 10 422 человек, 8758 пациентов полностью выздоровели, скончались 157 пациентов. 32 человека находятся в тяжёлом состоянии, в том числе 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, трое находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации.