Тверь, , 11:20 — REGNUM 24 новых случая заражения коронавируса подтвердилось за минувшие сутки в Тверской области, сообщили в региональном оперативном штабе 22 августа.

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11 пациентов за минувшие сутки выписаны с выздоровлением, один пациент скончался. За последние сутки в регионе провели 752 лабораторных исследования на коронавирс.

Всего в регионе за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 5188 человек, скончались 176 пациентов, выздоровели 4068 человек. 944 остаются в изоляции под наблюдением медиков.