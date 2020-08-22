Брянск, 22 августа 2020, 11:15 — REGNUM За последние сутки 29 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области. Данные предоставили 22 августа в федеральном оперативном штабе.
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В целом в Брянской области выявили 7963 носителей коронавируса. Завершили лечение выздоровлением 6477 человек, из них 21 выписали за минувшие сутки.
В России за сутки подтвердили 4921 случай заражения коронавирусом.