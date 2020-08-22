Ханты-Мансийск, , 10:25 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 83 положительных теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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Основные очаги заражения: Нижневартовск — 19 положительных тестов; Сургут — 18; Нефтеюганск — 9; Нижневартовский район — 8; Радужный — 7; Сургутский район — 7.

Всего с начала пандемии в Югре на 22 августа зарегистрировано 18 999 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 17 327 человек, 156 пациентов с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 22 августа составляет 0,99.