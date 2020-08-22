Ереван, , 10:42 — REGNUM 139 новых случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Армении за минувшие сутки, сообщили 22 августа в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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На данный момент лечение от COVID-19 в Армении получают 5605 человек. 214 человек за сутки выздоровели и были выписаны, восемь человек — скончались.

Общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Армении составило 42 616. Из них 35 907 человек — выздоровели, 850 человек — скончались. За весь период эпидемии в Армении провели 193 693 исследования для выявления SARS-CoV-2.