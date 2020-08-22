Вашингтон, , 09:48 — REGNUM Разработчики игры Iron Man VR для PlayStation 4 и гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR добавили в неё новый контент. Об этом 22 августа они сообщили в блоге PlayStation.

Бесплатное обновление 1.06 принесло в Iron Man VR режим New Game Plus, который позволит геймерам начать игру сначала при условии сохранения очков исследования и разблокированного контента. Кроме того, в ней появился режим сложности Ultimate, который делает прохождение более тяжёлым, чем в случае Invincible.

Релиз Iron Man VR состоялся 3 июля 2020 года. Разработкой игры, которая предлагает геймерам выступить в роли Железного человека из комиксов Marvel, занималась студия Camouflaj.

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