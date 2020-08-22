Нур-Султан, , 09:20 — REGNUM По данным мировых рейтингов Казахстан занял последнее, 73-е место, по уровню воспитания детей, заявил 21 августа заместитель премьер-министра республики Ералы Тугжанов на пленарном заседании республиканского совещания педагогов и работников сферы образования и науки, сообщает издание «Казахстанская правда».

«По данным мировых рейтингов, Казахстан занял последнее, 73 место по воспитанию детей», — заявил вице-премьер-министр Казахстана.

Тугжанов также отметил, что результаты Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) свидетельствуют о снижении грамотности школьников.

«Если в странах ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития — ИА REGNUM) дети постоянно улучшают результаты читательской грамотности, то у нас есть вопросы сегодня, наблюдаются определенные тенденции на ухудшение», — подчеркнул Тугжанов, отметив необходимость серьезного анализа и принятия безотлагательных мер по улучшению ситуации во всех ступенях образования.

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Как сообщало ИА REGNUM, заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов поручил также разработать показатель качества работы детских садов в республике, а также поручил создать республиканский педагогический совет.

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