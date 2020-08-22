Каракас, , 09:02 — REGNUM 38 194 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано на территории Венесуэлы за весь период наблюдений, сообщил венесуэльский президент Николас Мадуро в эфире государственного телеканала Venezolana de Television.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

За сутки в стране зафиксировали еще 621 подобный факт и шесть летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19.

С начала пандемии по этой причине скончались 317 человек. При этом, по словам Мадуро, 27 300 пациентов излечились.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа Венесуэла объявила о желании участвовать в испытаниях российской вакцины против коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Венесуэла хочет участвовать в испытаниях российской вакцины от коронавируса