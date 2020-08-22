Кэри, США, , 09:01 — REGNUM Возможностью бесплатно получить копию игры Remnant: From the Ashes в магазине Epic Games Store воспользовались более 10 млн геймеров. Об этом 21 августа сообщил портал DSOGaming.

Таким образом, эта акция магазина Epic Games показала лучшие результаты, чем раздача игры Total War Saga: TROY, которую получили около 7,5 млн пользователей сервиса. Издание отмечает, что цифры показывают: Epic Games Store продолжает успешно расширять базу своих пользователей.

Магазин Epic Games бесплатно раздавал Remnant: From the Ashes с 13 по 20 августа 2020 года. Игра представляет собой кооперативный шутер (упор сделан на применение огнестрельного оружия) от третьего лица с элементами выживания, действие которого происходит в постапокалиптическом мире. разработкой игры занималась студия Gunfire Games.

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