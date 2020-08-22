Абакан, , 08:45 — REGNUM По состоянию на 22 августа в Хакасии выявлено 3253 носителя коронавируса SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки было подтверждено 19 новых случаев заражения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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За последние сутки, впервые за несколько дней, умерли сразу две пациентки с тяжёлой формой COVID-19 (в возрасте 94 и 77 лет), проходившие лечение в Черногорской межрайонной больнице. Таким образом, всего с начала эпидемии в регионе скончались 37 пациентов с диагнозом COVID-19.

Выздоровели в республике 2994 человека с SARS-CoV-2, в том числе 29 — за последние сутки. Под медицинским наблюдением продолжают находиться 524 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 августа Хакасия переходит на третий этап снятия ограничений, введённых в связи с угрозой распространения коронавируса. Будет возобновлена работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения площади. Также разрешается проведение торжественных линеек в общеобразовательных организациях 1 сентября.

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