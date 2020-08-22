Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Известный производитель Razer, специализирующийся на выпуске компьютерной периферии для профессиональных геймеров, выпустил необычный для себя набор. Об этом 22 августа сообщил журнал PC Gamer.

В рамках линейки Productivity Suite он будет продавать мышь Pro Click, клавиатуру Pro Type и коврик для мыши Pro Glide. Razer отмечает, что все эти устройства созданы для людей, которые много работают за компьютером. Проект осуществляется совместно с компанией Humanscale, которая создаёт эргономичные предметы для офисов.

https://twitter.com/Androidheadline/status/1296567705450020864

В июле 2020 года Razer представил премиальную мембранную клавиатуру Cynosa V2. В компании сообщили, что она имеет функцию настраиваемой подсветки, частоту опроса клавиш 1000 Гц и мультимедийные кнопки, которых не было на других клавиатурах серии Cynosa.

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