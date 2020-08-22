Кишинёв, 22 августа 2020, 08:38 — REGNUM В Молдавии школы и дошкольные учреждения с 1 сентября возобновят работу, заявил 21 августа на брифинге премьер-министр Молдавии Ион Кику, сообщает NewsMaker.md.
Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»
Соответствующее решение было принято Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья.
Глава молдавского правительства добавил, что торжественных линеек по случаю начала нового учебного года не будет. Школы и детские сады по словам Кику смогут начать работу в соответствии с ранее принятыми инструкциями.
Напомним, по данным министерства здравоохранения Молдавии от 21 августа, в республике выявили 547 новых случаев инфицирования коронавирусом. За весь период эпидемии в Молдавии зарегистрировали 32 484 случая инфицирования SARS-CoV-2, часть из которых была выявлена в Приднестровье.