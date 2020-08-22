Кишинёв, , 08:38 — REGNUM В Молдавии школы и дошкольные учреждения с 1 сентября возобновят работу, заявил 21 августа на брифинге премьер-министр Молдавии Ион Кику, сообщает NewsMaker.md.

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Соответствующее решение было принято Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья.

Глава молдавского правительства добавил, что торжественных линеек по случаю начала нового учебного года не будет. Школы и детские сады по словам Кику смогут начать работу в соответствии с ранее принятыми инструкциями.

«Надеемся, что в течение следующих 10 дней все приготовления будут завершены, все детсады и школы будут оснащены дезинфицирующими средствами, термометрами и так далее», — заявил глава правительства.

Напомним, по данным министерства здравоохранения Молдавии от 21 августа, в республике выявили 547 новых случаев инфицирования коронавирусом. За весь период эпидемии в Молдавии зарегистрировали 32 484 случая инфицирования SARS-CoV-2, часть из которых была выявлена в Приднестровье.