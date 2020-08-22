Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Игроки Microsoft Flight Simulator выяснили, откуда в игре на территории Мельбурна (Австралия) взялся небоскрёб, напоминающий гигантский чёрный обелиск. Об этом 22 августа сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/liamosaur/status/1296305264870662144

Выяснилось, что ошибка возникла в результате опечатки. Студия Asobo, разрабатывавшая игру, использовала данные, которые пользователи сети размещают в wiki-базе OpenStreetMap.

Один из участников проекта ошибся и в поле, где указывается этажность здания, вместо 2 проставил 212. Впоследствии он исправил свою ошибку, однако разработчики взяли данные из базы до того, как это произошло.

Стоит отметить, что многие геймеры отправились исследовать достопримечательность, а один из них даже умудрился приземлиться на верхушку здания.

https://twitter.com/liamosaur/status/1296305262144364544

Ранее ИА REGNUM сообщило, что два пользователя Twitch провели в Microsoft Flight Simulator 16-часовой полёт из Лос-Анджелеса в Дубай. Они попытались добиться максимального уровня реализма: создали фальш-кабину самолёта, надели форму пилотов, привлекли к участию сотрудника диспетчерской службы и даже употребляли напитки из бутылок, которые продаются в аэропортах.

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