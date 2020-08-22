Лондон, , 08:11 — REGNUM Впервые за 14 лет в британской телеверсии шоу «Кто хочет стать миллионером?» участник дошёл до финального вопроса и выиграл главный приз — миллион фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, за всю историю шоу главный приз достался победителю в шестой раз.

«Я не был уверен, что когда-нибудь смогу произнести эти бессмертные слова: «Вы только что выиграли миллион фунтов», — прокомментировал победу ведущий шоу Джереми Кларксон, который занимает эту должность с 2018 года.

Сейчас личность победителя держится в секрете. Его имя станет известно с выходом нового выпуска шоу в сентябре 2020 года.

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