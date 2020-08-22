Лима, , 07:53 — REGNUM Число подтвержденных случаев выздоровления от коронавирусной инфекции в Перу выросло до 384 908 после излечения еще 228 пациентов. Об этом сообщает перуанский минздрав на своем сайте.

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При этом за сутки в стране было выявлено 4713 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а их общее количество с начала наблюдений составило 576 067.

Также за 24 часа в Перу от осложнений при COVID-19 скончались 211 человек. Всего в стране зарегистрировано 27 245 фактов смерти по этой причине.

Перуанские медики обработали в общей сложности 2 915 372 анализа на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа стало известно, что РФ передала Перу для выявления коронавирусной инфекции партию молекулярных тестов количеством 50 тысяч единиц.

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