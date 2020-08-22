Лион, Франция, , 07:48 — REGNUM Студия RyseUp выпустила в ранни доступ игру Roboquest в жанре фантастического шутера (упор сделан на применение огнестрельного оружия) от первого лица. Трейлер с демонстрацией геймплея (игрового процесса) был опубликован 21 августа на YouTube-канале проекта.

Редакция журнала PC Gamer отметила, что Roboquest во многом похож на Borderlands с тем отличием, что в ней нет «раздражающего» робота. Игра выполнена в жанре roguelite, т. е. в ней присутствуют различные элементы процедурной генерации.

Разработчики отметили, что геймеры смогут играть в Roboquest как в одиночку, так и в режиме кооператива. Игра появилась в Steam 20 августа 2020 года.

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