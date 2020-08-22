Скопье, , 07:40 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в пятницу, 21 августа, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 1825 человек было выявлено 115 носителей коронавируса. Ещё 225 пациентов были признаны излечившимися. Об этом сообщает македонское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 13 308 случаев заражения, 557 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались трое пациентов. 9977 пациентов уже здоровы. Лечение проходят 2774 человека.

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Вторая волна эпидемии в Македонии, по всей видимости, идет на спад, однако в ожидании осенней волны эпидемии власти готовят открытие 16 коронавирусных госпиталей. Страна по-прежнему занимает первое место в регионе Западные Балканы по смертности среди пациентов с COVID-19, однако это печальное первенство от нее достаточно скоро может перейти к Косово.

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