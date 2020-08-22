Тирана, , 07:32 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании в пятницу, 21 августа, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 864 образцов в стране было зафиксировано ещё 152 случая заражения коронавирусом. При этом ещё 110 человек были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По данным министерства, всего в Албании было выявлено 8119 случаев заражения коронавирусом. 4096 человек уже излечились от COVID-19. 240 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли двое пациентов.

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По данным министерства, лечение от COVID-19 в стране проходят 3783 человека. Наблюдение за проходящими лечение на дому осуществляют около 1600 семейных терапевтов. На стационарном лечении находятся 137 человек, 24 из них находятся в тяжелом состоянии и семь подключены к аппаратам ИВЛ.

Наибольшее число активных случаев заражения приходится на Тирану (1947), Дуррес (489), Шкодру (302), Леж (157), Корчу (165), Влёру (146) и Фиер (177). Наблюдается тенденция к ухудшению ситуации в регионах страны.

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