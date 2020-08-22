Тюмень, , 07:26 — REGNUM В Тюменской области закрылись два ковидных госпиталя. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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В 19 августа завершил работу Омутинский моногоспиталь, организованный на базе районной больницы. С 24 августа — в Тюмени к обычному режиму работы возвращается больница «Водников», ранее перепрофилированная под инфекционный госпиталь.

Отмечается, что моногоспитали закрываются в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Тюменской области.

Как сообщила заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Юлия Распопова количество заражений коронавирусом в Тюменской области за последнюю неделю уменьшилось на 24%.