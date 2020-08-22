Кострома, , 07:17 — REGNUM Глава Минпромторга России Денис Мантуров пообещал найти деньги на покупку 20 автобусов для Костромской области. Об этом в пятницу, 21 августа сообщила пресс-служба администрации региона. На приобретение машин потребуется около 200 млн рублей.

«Мы обязательно отработаем этот вопрос в части нахождения средств. Уверен, что мы эту задачу сможем решить уже в этом году», — сказал на встрече с журналистами в Костроме Денис Мантуров.

Ожидается, что низкопольные автобусы на газомоторном топливе будут работать на городских маршрутах. Также Мантуров сообщил, что до конца 2020 года в регион поступят дополнительные автобусы для школьников и машины скорой помощи.

В Костромской области министр промышленности и торговли побывал с рабочей поездкой. Он посетил Костромской завод автокомпонентов и встретился с представителями местных производств.

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