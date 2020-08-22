Кострома, 22 августа 2020, 07:17 — REGNUM Глава Минпромторга России Денис Мантуров пообещал найти деньги на покупку 20 автобусов для Костромской области. Об этом в пятницу, 21 августа сообщила пресс-служба администрации региона. На приобретение машин потребуется около 200 млн рублей.
Ожидается, что низкопольные автобусы на газомоторном топливе будут работать на городских маршрутах. Также Мантуров сообщил, что до конца 2020 года в регион поступят дополнительные автобусы для школьников и машины скорой помощи.
В Костромской области министр промышленности и торговли побывал с рабочей поездкой. Он посетил Костромской завод автокомпонентов и встретился с представителями местных производств.
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