Вашингтон, , 07:09 — REGNUM На консоли PlayStaton 4 вышла игра New Super Lucky's Tale, которая ранее была эксклюзивом портативной консоли Nintendo Switch. Об этом 22 августа сообщил портал Comicbook.

Отмечается, что она также появилась на платформах Xbox One, Steam, Epic Games Store и других, объём её версии для PlayStaton 4 составит 5,92 гигабайт. К сожалению, не известно, поддержку каких языков она получила. Студия Playful также выложила в сеть анонсирующий трейлер.

Релиз оригинальной New Super Lucky's Tale состоялся на Switch 7 ноября 2017 года. Это трехмерная игра, являющаяся продолжением Lucky's Tale, которая вышла на платформе виртуальной реальности для Oculus Rift.