Кострома, , 07:06 — REGNUM Горячую воду в дома всех костромичей вернут к 25 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Костромы.

Советский плакат, 1962 год

К этому сроку компания ТГК-2 должна завершить капитальный ремонт 4,3 км магистральных сетей, от которых зависит подключение 33 многоквартирных домов в областном центре.

Напомним, что ранее у теплоэнергетиков возникли проблемы с организацией ремонтов на распределительных коммуникациях. Причиной этого стали поставки некачественных материалов и простои производителей из-за пандемии. Однако, рабочие успели устранить порывы в срок до 15 августа, установленный областными властями.

Всего в рамках концессионного соглашения до 2023 года ТГК-2 должна отремонтировать 17,4 километра магистральных и 99 километров квартальных теплосетей в Костроме.

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