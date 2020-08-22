Кэри, США, , 06:59 — REGNUM Разработчики ремастера (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Crysis объявили, что он выйдет 18 сентября 2020 года. Они опубликовали анонсирующий ролик 22 августа на YouTube-канале франшизы.

В трейлере показана разница между старой и новой версией Crysis. Стало также известно, что после релиза ПК-версия Crysis Remastered станет эксклюзивом сервиса Epic Games Store. Стоит отметить, что создатели игры не сообщили, в течение какого времени она будет доступна только на этой платформе.

Ранее компания Crytek решила отложить релиз ремастера Crysis. Это произошло после того, как в сеть попал трейлер игры и геймеры расритиковали разработчиков за уровень графики, который, по их мнению, не соответсвовал современному.

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