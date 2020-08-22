Москва, , 06:09 — REGNUM «Унизительно жалким зрелищем» является поведение в суде актера Михаила Ефремова, который обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом, считает врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Смотрю новости. Ефремов… Неужели трусость ответить за содеянное может доводить до такого?! Унизительно жалкое зрелище.» — написал Мясников.

При этом телеведущий задается вопросом о действиях актера в случае оправдания.

«Вот признали твои доводы и отпустили на свободу (ну, пофантазируем). И что: пойдешь, как ни в чем не бывало?! Накатишь рюмочку и закушаешь груздем?» — отметил телеведущий.

Мясников добавил, что испытает стыд из-за этой ситуации.

Александр Мясников «А если бы во время войны такой Ефремов в плен бы немцам попал — на что бы он пошёл, чтобы спасти свою шкуру?! А то и просто — за доппаёк сдавал бы? Фу, мне стыдно и противно».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в Москве автомобиль Михаила Ефремова Jeep Grand Cherokee Overland столкнулся автомобилем «ВИС-234 900», водитель которого получил тяжелые травмы и позже скончался. Актеру было предъявлено обвинение по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).