Красноярск, , 06:12 — REGNUM В Красноярске и на пригородных трассах все выходные сотрудники ГИБДД будут проводить массовые проверки водителей на состояние трезвости. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Особое внимание в рамках рейда по профилактике аварийно-опасных нарушений правил дорожного движения инспекторы ДПС будут уделять улицам и дорогам, приближённым к частным секторам и дачным массивам.

Ближайшие к городу населённые пункты и места массового отдыха будут проверять патрули ДПС на мотоциклах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске сотрудники красноярского полка ДПС ГИБДД проведут масштабные проверки «выходного дня» по соблюдению водителями правил дорожного движения.

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