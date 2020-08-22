Москва, , 06:12 — REGNUM В субботу, 22 августа, в Москве будет небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха +23… +25 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 23 августа в Москве будет небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха +10… +12 °С.

Ветер северный 2−7 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +20… +25 °С днём и +7… +12 °С ночью.

В воскресенье, 23 августа, днём в столице ожидается +24… +26 °С. По области +21… +26 °С. Ночью в регионе ожидается +9… +17 °С. Без осадков.