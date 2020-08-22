Вашингтон, , 04:28 — REGNUM Разработчики планируют добавить в систему Xbox One функцию, о которой давно просили владельцы консоли. Об этом 22 августа сообщил портал Comicbook.

Сейчас геймеры могут войти в систему только с одного устройства, что для многих является большой проблемой. Особенно остро она встала после того, как компания начала тестировать свой облачный потоковый игровой сервис Project xCloud.

Геймеры жаловались, что если кто-то из членов их семей использует Project xCloud, играя на смартфоне, то другие не могут использовать Xbox One. Отмечается, что Microsoft в итоге решила снять это ограничение.

Напомним, компания начала бета-тестирование Project xCloud в ноябре 2019 года. Ранее Microsoft сообщила, что продажи Xbox Series X стартуют в ноябре 2020 года. В трейлере New Xbox Experience, который был опубликован 19 августа 2020 разработчик показал панель управления новой консоли.

Читайте ранее в этом сюжете: Microsoft показала панель управления Xbox Series X в новом видео