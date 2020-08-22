Вашингтон, , 04:46 — REGNUM В Белом доме 21 августа прошла церемония прощания президента США Дональда Трампа с братом Робертом, в которой также участвовали первая леди США Меланья Трамп и другие члены семьи. Об этом сообщает телекомпания CNN.

«Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром!» — написал Трамп после церемонии на своей странице в социальной сети Twitter.

Напомним, о кончине своего брата Трамп сообщил 16 августа — на следующий день после смерти Роберта, ранее госпитализированного в Нью-Йорке в связи с внутримозговым кровоизлиянием.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония прощания с Робертом Трампом, братом действующего американского президента Дональда Трампа, состоится 21 августа в Белом доме.

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