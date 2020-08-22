Вашингтон, , 04:15 — REGNUM Геймдизайнер Клинт Хокинг ответил на вопросы фанатов о предстоящей игре Ubisoft Watch Dogs: Legion. Об этом 22 августа сообщил журнал PC Gamer.

Один из поклонников задал ему вопрос о том, можно ли будет нанять в игре бабушку, являющуюся секретным агентом Ми-6, которая имеет способность Gun Kata takedowns (позволяет мгновенно уничтожить врага при помощи пистолета, в названии содержится отсылка к фильму «Эквилибриум»). Хокинг сказал, что, в принципе, геймеры смогут это сделать, однако отметил, что это «крайне маловероятно».

Он также дал понять, что у игроков не получится сформировать «армию бабушек-шпионов», поскольку подобный персонаж — это «невероятно редкое создание». Хокинг добавил, что увидеть больше одной такой бабушки во время прохождения — это будет шанс «один на миллиард».

Напомним, Watch Dogs является игрой с открытым миром, в которой геймер может нанимать любого из случайно сгенерированых NPC (неигровых персонажей). После этого они могут присоединиться к его команде хакеров.

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