Вашингтон, , 03:57 — REGNUM После того, как Epic Games удалось добиться временного судебного запрета на блокировку Fortnite в Appstore и другие действия Apple, компания подала в суд возражения по этому поводу. Об этом 22 августа сообщил журнал PC Gamer.

В документе IT-гигант заявил, что в проблемах разработчика виноват исключительно он сам, и что они исчезнут, если Epic Games просто «откатит» последнее обновление. Юристы Apple указали, что своими действиями компания нарушила правила, указанные в договоре, которые обязаны соблюдать все разработчики, как большие, так и малые.

Они также обратили внимание суда на то, что Epic Games тайно внесла в игру изменения, чтобы обойти платёжную систему Apple и процесс проверки приложений. Компания добавила, что временные запретительные судебные приказы «существуют для возмещения непоправимого вреда, а не для того, чтобы легко возместить нанесенный самому себе ущерб».

IT-гигант также заявил, что разработчик Fortnite пытается использовать суд для того, чтобы «бесплатно пользоваться инновациями, интеллектуальной собственностью» Apple, а также доверием пользователей.

Стоит отметить, что ещё в день блокировки Fortnite и подачи иска (14 августа 2020 года) глава Epic Games Тим Суини заявил, что его компания не пытается заключить с Apple сделку на особых условиях. Он подчеркнул, что она борется за изменение политики, а также за то, чтобы платформы были открытыми. Суини тогда добавил, что это «будет адская борьба».

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