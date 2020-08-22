Богота, , 02:39 — REGNUM 348 940 фактов выздоровления от заболевания COVID-19 зарегистрировано на территории Колумбии с начала пандемии, сообщается на странице в Twitter колумбийского минздрава.

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За сутки этот показатель вырос за счет еще 9816 пациентов. Также за последние 24 часа в стране было выявлено 8419 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а за весь период наблюдений — 522 138.

Количество летальных исходов от осложнений при COVID-19 выросло на 385 и составило 16 568.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Венесуэлы ограничили въезд соотечественников, возвращающихся на родину из Колумбии из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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