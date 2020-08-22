Красноярск, , 02:34 — REGNUM В субботу, 22 августа, в Красноярске будет облачно, небольшой дождь, возможна гроза, температура воздуха +20… +22 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:10 на Театральной площади было +15 °C.

Ночью с 22 на 23 августа ожидается до +10 °C.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, при грозе порывы до 11 м/с. Давление — 730 мм рт. ст.

В воскресенье, 23 августа, в Красноярске до +22 °C днём и до +12 °C ночью. Без осадков.

В понедельник, 24 августа, в Красноярске ожидается до +20 °C днём. Ночью — до +11 °C. Дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 22 августа в центральных и южных районах Красноярского края местами грозы, град. В южных районах сильные дожди.

На юге Таймырского, в Туруханском, Эвенкийском муниципальных районах, в центральных районах Красноярского края местами высокая пожарная опасность IV класса. В Эвенкийском муниципальном районе местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность V класса.