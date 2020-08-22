Лондон, , 02:04 — REGNUM Прирост числа выявленных случаев заражения коронавирусом в Великобритании остаётся на стабильно высоком уровне, говорится в материалах, опубликованных 21 августа на сайте британского правительства.

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За сутки в королевстве выявили 1033 новых случая инфицирования, а общее число диагностированных заражений достигло 323 тысяч. Всего в Великобритании умерли 41 405 пациентов с COVID-19.

Добавим, Великобритания — одна из стран, которая ввела наиболее жёсткие ограничения для пресечения распространения коронавируса, затем ослабила их, объявив так называемый «день независимости», и затем вновь начала вводить избирательные ограничения. В частности, это коснулось въезда граждан из Франции, Нидерландов, Монако и ряда других государств.

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