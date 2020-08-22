Бразилиа, , 01:55 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 3 532 330, в том числе зафиксированные за последние сутки — 30 355. Об этом сообщает бразильское министерство здравоохранения на своем сайте.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

При этом 2 670 755 человек уже излечились и выписаны или сняты с учета медучреждений.

Также в течение истекших 24 часов в Бразилии от COVID-19 скончались 1054 пациента. Всего на территории страны медиками подтверждено 113 358 летальных исходов от осложнений при этом заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа, по данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире жертвами COVID-19 стали 795 383 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бразилии число случаев заражения коронавирусом превысило 3,5 млн