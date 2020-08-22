Каракас, , 01:42 — REGNUM Переговоры с РФ об участии в испытаниях и производстве российской вакцины против коронавируса, получившей название «Спутник V», ведет руководство Венесуэлы, заявил венесуэльский министр здравоохранения Карлос Альварадо в ходе видеоконференции с президентом страны Николасом Мадуро.

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По словам чиновника, Каракас нашел 500 добровольцев для участия в этом процессе. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что венесуэльские власти предложили Китаю и Кубе присоединиться к испытанию вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, по данным колумбийской миграционной службы, из-за угрозы коронавируса Венесуэла ограничила въезд венесуэльских граждан, возвращающихся на родину из Колумбии.

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