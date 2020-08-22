Москва, , 01:22 — REGNUM Адвокат Генри Резник пока не готов сказать, сможет ли он защищать актёра Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о ДТП со смертельным исходом. Главным условием своего участия он назвал окончательный выход из дела адвоката Эльмана Пашаева, передаёт ТАСС.

«Любой, кто сейчас вступит в защиту Ефремова, будет, по сути, говорящей головой его предыдущей команды адвокатов во главе с Эльманом Пашаевым», — объяснил он, добавив, что защитники остались консультантами актёра.

Резник добавил, что любой уважающий себя адвокат вряд ли согласиться защищать Ефремова в таких условиях.

Ранее, выступая в суде, Ефремов заявил, что отказывается от услуг адвоката Пашаева и поищет «кого-то посильнее», например Генриха Падву или Генри Резника.

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