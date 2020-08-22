Буэнос-Айрес, , 01:13 — REGNUM Разрешение на проведение в Аргентине третьей фазы клинических испытаний вакцины от нового коронавируса китайской фармкомпании Sinopharm дало Аргентинское государственное управление по контролю за медикаментами, продуктами питания и технологиями (ANMAT), сообщается на сайте минздрава республики.

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На оглашении указанного решения присутствовали представители аргентинских и китайских властей, а также сотрудники компаний Sinopharm, China National Biotec Group (CNBG) и лаборатории Elea Phoenix.

Министр здравоохранения Аргентины Хинес Гонсалес Гарсиа отметил, что власти латиноамериканского государства с нетерпением ожидают результатов исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа в Аргентине число случаев заражения коронавирусом превысило 312 тысяч.

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