Вашингтон, , 01:03 — REGNUM Сотрудники американских правоохранительных органов арестовали отставного служащего специального подразделения американских сухопутных сил, известного как «зелёные береты», говорится в распространённом 21 августа Минюстом США сообщении.

45-летнего Питера Рафаэля Дзибински Деббинса заподозрили в сговоре с агентами российской разведки. По информации ведомства, «в 2008 году, оставив действительную военную службу, Деббинс раскрыл агентам российской разведки секретную информацию о своей прежней деятельности во время службы в спецназе».

Утверждается, что Деббинс даже подписал заявление, которое подтверждает его желание служить России, одновременно предоставляя секретную информацию о своём подразделении и сослуживцах. В Минюсте добавили, что признание судом выдвинутых подозрений грозит бывшему «зелёному берету» пожизненным заключением.

Ранее в США задержали бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ), обвинённого в передаче секретной информации Китаю.

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